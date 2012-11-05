Родственные профессии
— авиационный техник;
— техник-программист;
— техник жилищно-коммунальных хозяйств;
— техник-ядерщик.
Сфера профессиональной деятельности
— производственно-технологическая:
— осуществление технологического процесса изготовления деталей машиностроения (узлов, машин, оборудования и т.п.) и контроль за соблюдением технологической дисциплины на производстве;
— контроль за эффективным использованием материалов и оборудования;
— осуществление технического контроля соответствия качества изделия установленным
нормативам;
— проведение стандартных и сертификационных испытаний объектов техники (под руководством более квалифицированного специалиста);
— управление современными техническими системами и их эксплуатация;
— организационно-управленческая:
— организация работы коллектива исполнителей;
— планирование и организация производственных работ;
— оценка экономической эффективности производственной деятельности;
— сбор, обработка и накопление (с использованием современных технических средств)
технологической, технической, экономической и других видов информации для реализации инженерных и управленческих решений;
— конструкторско-технологическая:
— разработка технологических процессов изготовления деталей средней сложности и сборки простых видов изделий машиностроения;
— проектирование изделий средней сложности основного и вспомогательного производства;
— составление технических заданий на проектирование технологической оснастки;
— проведение патентных исследований и определение показателей технического уровня проектируемых объектов техники и технологии (под руководством более квалифицированного специалиста);
— опытно-экспериментальная: проведение работ по проверке и освоению новых объектов техники и технологических процессов; регистрация по заданной программе необходимых характеристик и параметров; обработка полученных результатов (под руководством более квалифицированного специалиста).
Классификация профессии
Тип профессии по предмету труда
Профессия специалиста по технологиям машиностроения относится к типу «Человек – Техника». Профессии данного типа связаны с созданием, монтажом, сборкой и наладкой технических устройств, с эксплуатацией технических средств, с ремонтом техники. Особенность технических объектов в том, что они могут быть точно измерены и просчитаны, поэтому профессии этой группы требуют от человека сочетания практического склада ума и творческих способностей, точности, хорошего здоровья.
Класс профессии:
Профессию специалиста по технологиям машиностроения можно отнести к классу исполнительских, т.к. требует соблюдения имеющихся правил и нормативов, инструкций, стандартов. В то же время, работа связана с планированием, организацией, управлением, принятием нестандартных решений, что позволяет отнести профессию к классу творческих.
Описание профессии
Специалист, занимающийся созданием и применением современных производственных процессов и технологий, средств автоматизации, методов проектирования, математического, физического и компьютерного моделирования. Анализирует проектно-сметную документацию, технические и программные средства реализации информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач. Осуществляет общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации с помощью систем алгоритмизации и программирования в области машиностроения; изучает компьютерный практикум. Разрабатывает и внедряет технологические процессы производства продукции машиностроения, организует работу структурного подразделения.
Требования к индивидуальным особенностям специалиста
К профессионально важным качествам относятся:
— высокая работоспособность;
— технический склад ума;
— пространственное воображение;
— точность выполнения всех инструкций;
— склонность к практическому труду;
— эмоциональная устойчивость.
К личностным качествам относятся:
— пространственное воображение;
— хорошая память;
— высокий уровень внимания и умение концентрироваться на сложных процессах;
— усидчивость и аккуратность;
— ответственность.
Медицинские противопоказания
— заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и статики, когнитивными и интеллектуальными нарушениями;
— заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии; психические заболевания;
— алкоголизм, токсикомания, наркомания;
— болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 3-4 степени;
— злокачественные новообразования любой локализации;
— заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим;
— хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, и более степени; ишемическая болезнь сердца;
— варикозная болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;
— ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем;
— активные формы туберкулеза любой локализации;
— осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки;
— хронические гепатиты, циррозы печени;
— хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 — 3 степени;
— хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 — 3 степени;
— нарушение функций вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм;
— хронические заболевания кожи: часто рецидивирующая экзема, псориаз, хронический прогрессирующий атопический дерматит;
— хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний;
— острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ограничение поля зрения более, чем на 20° по любому из меридианов;
-стойкое понижение слуха.
Требования к профессиональной подготовке
Специалист по технологиям машиностроения должен знать:
— нормативные документы по стандартизации;
— правила разработки и оформления технической и технологической документации;
— основные характеристики материалов и их свойств; методы и средства нормирования точности;
— основы технологии производства деталей и сборочных изделий машиностроения;
— перспективы развития технологии машиностроения: методы разработки технологических процессов изготовления деталей на автоматизированном металлообрабатывающем оборудовании, в том числе на станках с числовым программным управлением;
— нормативно-техническую документацию, действующую в машиностроительной отрасли;
— техническое нормирование работ при обслуживании и эксплуатации металлообрабатывающих станков, в том числе с программным управлением;
— методику выбора технологической оснастки.
Специалист по технологиям машиностроения должен уметь:
— разрабатывать технологический процесс изготовления типовых деталей и изделий машиностроения;
— разрабатывать конструкторскую документацию на изделия средней сложности;
— оформлять и читать простые схемы электрических, гидравлических и пневматических приводов;
— рассчитывать параметры типовых деталей и узлов технологической оснастки;
— пользоваться государственными стандартами, давать оценку систем управления качеством продукции на предприятиях;
— выполнять расчет режимов резания и норм времени, норм расхода материалов;
— планировать себестоимость продукции, цену, прибыль;
— пользоваться нормативной и справочной литературой при нормировании некоторых видов работ;
— составлять и читать чертежи несложных деталей, выполнять диаграммы, графики по специальности.
Область применения
Специалисты по технологиям машиностроения имеют широкие возможности по выбору направления своей трудовой деятельности: техник-технолог (разработка технологических процессов изготовления и сборки изделий); конструктор (проектирование деталей, инструментов, узлов и механизмов); мастер производственного участка (производство заготовок, инструментальное, сварочное производство, цеха механической обработки, службы технического контроля и пр.); техник-программист (проектирование технологических процессов изготовления деталей с привлечением систем.
Условия труда
Специалист по технологиям машиностроения работает как в помещении, так и непосредственно на объекте (заводские корпуса). В процессе работы общается с коллегами по рабочим вопросам (начальник технологического бюро, инженер, мастер производственного участка).
Профессиональные риски
Вся опасность на работе такого специалиста заключена в орудии его труда — это станок. Такое оборудование работает от высокого напряжения и в нём присутствуют горячие металлические элементы, которые быстро вращаются. Это влечёт за собой опасность травматизма. Поэтому технике безопасности на рабочем месте уделяется особое внимание.
Требуемое профессиональное образования
Профессия специалиста по технологиям машиностроения требует наличия среднего профессионального или высшего образования.
Образовательные учреждения
|№
|Название учреждения
|1.
|Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий
|2.
|Прокопьевский электромашиностроительный техникум
Карьерный рост
Профессия специалиста по технологиям машиностроения считается перспективной. Связано это с постоянным внедрением новых методик и появлением современных изобретений. При высокой производительности труда специалист запросто может вырасти до мастера или старшего смены. Это обеспечит не только более высокий доход, но и дополнительные обязанности. Перед старшим смены открываются «новые горизонты». Со временем такой специалист может претендовать на должность начальника цеха или заведующего производством.