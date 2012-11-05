Тип профессии по предмету труда

Профессия специалиста по технологиям машиностроения относится к типу «Человек – Техника». Профессии данного типа связаны с созданием, монтажом, сборкой и наладкой технических устройств, с эксплуатацией технических средств, с ремонтом техники. Особенность технических объектов в том, что они могут быть точно измерены и просчитаны, поэтому профессии этой группы требуют от человека сочетания практического склада ума и творческих способностей, точности, хорошего здоровья.

Класс профессии:

Профессию специалиста по технологиям машиностроения можно отнести к классу исполнительских, т.к. требует соблюдения имеющихся правил и нормативов, инструкций, стандартов. В то же время, работа связана с планированием, организацией, управлением, принятием нестандартных решений, что позволяет отнести профессию к классу творческих.